وزارة التضامن الاجتماعي| موعد صرف معاشات ديسمبر المرحلة الأولى والثانية 2020

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها تفاصيل حول موعد صرف معاشات ديسمبر المرحلة الأولى والثانية 2020 عبر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم صرفها لعدد كبير يصل إلى 10 مليون مواطن مصري، لتحسين مستوى المعيشة.





ويتم صرف معاشات ديسمبر 2020، جميع المراحل من خلال البنوك المختلفة في جمهورية مصر العربية أو ماكينات الصراف الآلي، كي لا يحدث تزاحم في البنوك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

- صرف المرحلة الأولى،لمن يحصل على قيمة أقل من 1000 جنيه خلال أول أيام شهر ديسمبر.

- صرف المرحلة الثانية، لمن يحصل على 2000 جنيه بداية ثاني من يوم 3 ديسمبر إلى يوم 8 ديسمبر عام 2020.

- صرف المرحلة الأخيرة لجميع الفئات يوم 9 ديسمبر.





وعلى المواطنين الذين يقومون بصرف المعاش، يجب الالتزام بإجراءات الوقاية التي خصصتها الدولة، حفاظا على الصحة العامة، حيث يتم تقسيم عدد المواطنين على البنوك المختلفة، وماكينات الصراف الآلي مانع للازدحام أو التكدس في أماكن محددة.





كما يجب الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين المواطنين، كما أن الدولة خصصت أيام محدده لكل فئة منعا للتزاحم، وتوفيرا للجهد والوقت لكل مواطن أثناء صرف المعاش، لتتم هذه الخدمة بكل سهولة للجميع.