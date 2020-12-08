محافظ بورسعيد يلتقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات فى إطار تعزيز التعاون بين المحافظة والاتحاد العام للغرف التجارية، جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية،والمهندس محمد السيد مالك مصنع كابسى للدهانات.



ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدا على سعادته بزيارة المهندس ابراهيم العربى لمحافظة بورسعيد، وفى مستهب اللقاء تم عرض فيليمين تسجيليين عن مجمل الإنجازات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات.



واستعرض المحافظ عدد من أوجه التنمية التى تمت ببورسعيد مؤخرا وذلك بعد أن تم اختيارها لتكون قاطرة التنمية لمحافظات مصر من خلال إقامة كبرى المشروعات التى تشهدها الدولة للمرة الأولى، وتنمية كافة المجالات الأخرى بالمحافظة.



وأشار المحافظ خلال حديثه، إلى أن التطور الذى استهدفته الدولة بيورسعيد ساهم فى تحويل المحافظة من مدينة استهلاكية تجارية إلى مدينة صناعية كبرى وذلك بعد إقامة كيانات صناعية عملاقة من اهمها مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، والصناعات التى تدخل بورسعيد للمرة الأولى كصناعة وتعبئة الزيوت وصناعة اللمبات الكهربائية ومصنع الأسماك وغيرها مما ساهم فى دعم الاقتصاد والارتقاء بالمستوى الصناعى ببورسعيد.



وأوضح المحافظ أن تكلفة المشروعات التى تمت مؤخرا ببورسعيد تعدت ال٤٠٠ مليار جنيه، لافتا للمشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التى تم إنشائها وعلى رأسها الأسواق الحضارية مثل سوق الأسماك وسوق الخضروات الجديد وذلك بعد القضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة، منوها إلى أن بورسعيد وعلى مدار ثلاث سنوات تبعث رسالة سلام للعالم من خلال إقامة مسابقة القرآن الكريم الدولية والتى يشارك فيها أكثر من ٥٢ دولة عربية والتى ستقيمها بورسعيد فى أوائل العام القادم مما يؤكد على التنمية الحضارية ببورسعيد على كافة الأصعدة، موجها الشكر لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على التعاون الدائم والمثمر مع المحافظة.



ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، وأشاد بالتنمية والتطور الذى نالته بورسعيد مؤخرا تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذى يؤكد على العمل المتواصل والمخلص لتنمية البلاد، معربا عن فخره بالمشروعات القومية العملاقة والانجازات الحضارية بأرض بورسعيد