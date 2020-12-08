زيدان يصحح خطأه باستعادة "صفقة" ريال مدريد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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قرر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تصحيح خطأه في النادي الملكي بإعارة سيرجيو ريجيلون إلى توتنهام الإنجليزي.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير عن أن النادي الملكي، قرَّر استعادة لاعبه السابق سيرجيو ريجيلون الذي رحل إلى توتنهام، الصيف الماضي.

كان ريجيلون، لاعبًا في فرق الشباب بريال مدريد منذ عام 2013، قبل بيعه إلى توتنهام، نظير 30 مليون يورو.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أنَّ العقد المبرم بين الريال وتوتنهام في صفقة ريجيلون، يمنح النادي الملكي، الحق في استعادته خلال أول عامين، مقابل 35 أو 40 مليون يورو.

يُذكر أن ريجيلون يحتل مقعدًا أساسيًا في تشكيلة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، هذا الموسم، وساهم في تصدر الفريق اللندني، ترتيب فرق البريميرليج بعد مرور 11 جولة.

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