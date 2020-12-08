عاجل.. القوات المسلحة: تدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة

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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان لها منذ قليل، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.



وأوضح بيان القوات المسلحة، أنه تم استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجىء لها، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها.



