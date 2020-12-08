بالصور.. الأحياء توزع كراتين المياه على لجان الانتخابات في بورسعيد

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وزعت أحياء بمحافظة بورسعيد، كراتين مياه، اليوم الثلاثاء، على مقار لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في يومها الثاني، والتي يتنافس بها المرشحان: حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).



وأشار اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، إلى أنه وجه بتوزيع كراتين المياه على جميع لجان انتخابات مجلس النواب بواقع كرتونة مياه لكل لجنة، بالإضافة إلى كرتونة مياه لقوات تأمين كل لجنة، نظرا لطول مدة عملية الاقتراع، وذلك ضمن خطة المدينة لتوفير كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية.



ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألف و337 ناخب، موزعين على 46 مركز انتخابي يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألف و894 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخب، وقسم الشرق 40 ألف و771 ناخب، وقسم العرب 55 ألف و330 ناخب، وقسم الضواحي 85 ألف و705 ناخب.