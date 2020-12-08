أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020 بالبنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020، مع تحسن مصدر الجةلى من العملة الصعبة والذي ظهر بارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020:

سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.

وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، و أبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري :

15.60 جم للبيع

15.73 جم للشراء .

سعر الدولار في افريقي الدولي

١٥٫٦٥ جم للبيع

١٥٫٧٥ جم للشراء

سعر الدولار في بنك عودة

١٥٫٦٢ جم للبيع

١٥٫٧٢ جم للشراء

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٢ جم

١٥٫٧٢ جم

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء .

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

١٥٫٦٢ جم للبيع

١٥٫٧٢ جم للشراء

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٦٢ جم للبيع

١٥٫٧٢ جم للشراء

سعر الدولار في بتك كريدي أجريكول

١٥٫٦٢ جم للبيع .

١٥٫٧٢ جم للشراء .