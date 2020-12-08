هل فرنسا تهتم بمصر بسبب صفقات السلاح؟ سامح شكري يرد (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
ماكرون والسيسي
ماكرون والسيسي
هدى عبدالرازق
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اعتبر سامح شكري، وزير الخارجية، أن من يرى أن التوافق المصري الفرنسي سببه شراء مصر للسلاح من فرنسا، نوع من التبسيط المخل، وخروج عن أي سياق وتحليل سليم لعلاقة يتم تطويرها على مدار السنوات الماضية.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الجانب الفرنسي يحرص على علاقته بمصر لأنها تصب في مصلحته، وتصب نحو استقرار شرق المتوسط، والضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن هناك مصالح متوافقة بين الجانبين المصري والفرنسي، وحرص من الجانبين على تعزيز العلاقة فيما بينهم.

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مصر وفرنسا فرنسا بوابة الفجر الفجر السيسي

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