هل فرنسا تهتم بمصر بسبب صفقات السلاح؟ سامح شكري يرد (فيديو)

اعتبر سامح شكري، وزير الخارجية، أن من يرى أن التوافق المصري الفرنسي سببه شراء مصر للسلاح من فرنسا، نوع من التبسيط المخل، وخروج عن أي سياق وتحليل سليم لعلاقة يتم تطويرها على مدار السنوات الماضية.





وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الجانب الفرنسي يحرص على علاقته بمصر لأنها تصب في مصلحته، وتصب نحو استقرار شرق المتوسط، والضفة الشمالية للبحر المتوسط.



