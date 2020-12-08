وزير العدل: استقالتي من القضاء كان أصعب مواقف حياتي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
عمر مروان
عمر مروان
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أصعب القرارات التي مر بها في حياته المهنية وهي استقالته من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب.

وقال "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين: "استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب كانت أصعب مواقف حياتي.. فاكر أنا وأنا بوقع الاستقالة كانت إيدي بترتعش وعيني دمعت بعد 36 سنة من العمل في المجال القضائي، وأنا من صغري نفسي أني أكون وكيل نيابة، حتى وأنا طالب جالي منصب معيد بعد التخرج لكني ذهبت إلى النيابة وكنت نفسي أكمل في السلك القضائي، وصولًا لمجلس القضاء الأعلى".

وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية قال الوزير: "قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي، وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة "الحباك".

وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء قال الوزير: "أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان، عندما صدر قرار الرئيس بالعملية الشاملة في سيناء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير العدل كلمة أخيرة عمر مروان شقيق وزير العدل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أزمة جديدة تضرب مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يوم

مواجهة ميسي ورونالدو المرتقبة مهددة بالفشل

منذ حوالي 10 ساعات

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ يوم

ميدو: هذا هو البديل الأمثل لعبدالله جمعة.. وسيراميكا إضافة قوية للدوري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بـ "الهداف" في أولى مواجهات الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة الزمالك المؤقتة تتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتلقي عرضًا ضخمًا للرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا مع محمد شريف

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يجمد برنامج المجري في قناة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيرلو يرد: من الأفضل بين رونالدو وميسي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 110 قاضي بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 100 قاضٍ بوزارة العدل

وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وزير العدل: القضاء المصري بخير ومشرف وله سمعته العالمية (فيديو)

شاهد.. وزير العدل يحبس دموعه على الهواء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:57 م

هل سيتم إغلاق المدارس؟.. وزير التعليم يجيب

"البحوث الفلكية": تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة خروج النيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

09:59 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

موسيماني يتخذ قرارا جديدا في الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر