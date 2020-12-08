وزير العدل: استقالتي من القضاء كان أصعب مواقف حياتي

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أصعب القرارات التي مر بها في حياته المهنية وهي استقالته من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب.





وقال "مروان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين: "استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب كانت أصعب مواقف حياتي.. فاكر أنا وأنا بوقع الاستقالة كانت إيدي بترتعش وعيني دمعت بعد 36 سنة من العمل في المجال القضائي، وأنا من صغري نفسي أني أكون وكيل نيابة، حتى وأنا طالب جالي منصب معيد بعد التخرج لكني ذهبت إلى النيابة وكنت نفسي أكمل في السلك القضائي، وصولًا لمجلس القضاء الأعلى".





وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية قال الوزير: "قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي، وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة "الحباك".



