المرأة الخارقة … صاحبة الـ 102 عاماً تهزم كورونا مجدداً (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك سيدة في أمريكا عمرها يتجاوز عمرها 102 عامًا، وأطلق عليها المرأة الخارقة، لأنها انتصرت على الأنفلونزا الإسبانية التي قتلت الملايين في عام 1918.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هذه المرأة أصيبت بالسرطان وانتصرت عليه، وعاشت الحرب العالمية الأولى والثانية، وأصيبت بفيروس كورونا مرتين، وانتصرت عليه، ولذلك أطلق عليها المرأة الخارقة



