عاجل.. السيسي: فرنسا وشعبها الصديق يحظى بمكانة خاصة لدى المصريين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فرنسا وشعبها الصديق يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأضاف السيسي، أن الولع الكبير للشعب الفرنسي بالحضارة المصرية القديمة أسهم في مزيد من علاقة الود والصداقة والتعاون.



