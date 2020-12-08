عاجل.. السيسي: فرنسا وشعبها الصديق يحظى بمكانة خاصة لدى المصريين
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فرنسا وشعبها الصديق يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأضاف السيسي، أن الولع الكبير للشعب الفرنسي بالحضارة المصرية القديمة أسهم في مزيد من علاقة الود والصداقة والتعاون.
وأشار الرئيس المصري، إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين يترجمها التعاون القائم بين مختلف المؤسسات المصرية والفرنسية.
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