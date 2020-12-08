"الإبراشي" عن المؤتمر الصحفي بين السيسي وماكرون: سجال سياسي وثقافي (فيديو)

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العالم أجمع تابع المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، نظرًا لأهميته على المستوى الدولي والإقليمي. 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة عدم الخلط بين حرية الرأي والإساءة للإسلام، أما الرئيس الفرنسي فتحدث بأن فرنسا تفصل بين الدولة والدين، فكان الحديث بينهما بمثابة سجال سياسي وثقافي. 

ولفت إلى أن الرؤية الفرنسية المصرية بها بعض التقارب، وبها بعض الاختلافات، خاصة فيما يتعلق بتحديد ما يمكن ان يكون حرية الرأي وخلافه.

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