وزير العدل للمواطنين: سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
عمر مروان
عمر مروان
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه سيشعر بتحقيق العدل، عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة، معاقبًا: "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".

ووجه "مروان"، خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "ON"، رسالة للمواطنين، قائلًا: "ثقوا في قضائكم وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل، القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم وليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه".

وواصل في رسالته للمواطنين: "فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة، لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة، هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف، أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء".

واعدًا إياهم بتحقيق كافة متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة قائلا: " سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة".

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