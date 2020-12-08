أديب: أردوغان بيكره السيسي وماكرون عمى" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك هاشتاج تصدر موقع "تويتر" باسم الثورة قادمة بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، مشيرا إلى أن تركيا هى منتقف وراء ما تفعله الجزيرة والهشتاجات المضادة التي يتم اطلاقها.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "شغل تركي صرف.. أردوغان بيتفرج على تحالف بين اتنين بيكرههم عمى.. أنتم عارفين محبته للرئيس السيسي وماكرون".





في سياق منفصل، علقت الكاتبة فابيولا بدوي، المتخصصة في الشأن الفرنسي، على زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية "باريس" قائلة: "نحن أمام زيارة هامة من حيث الاهمية ومن حيث التوقيت والملفات خاصة في ظل أحداث متلاحقة تشهد المنطقة والعالم ليس ذلك فقط بل في الداخل الفرنسي وقد تمثل في بعض الاحيان نقاط تماس مع قضايا تخص مصر والمنطقة ".

وأكدت "بدوي" خلال مداخلة عبر تطبيق عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON"، مساء الإثنين، أن الزيارة شهدت زخمًا كبيرة وكثافة مضطردة في أجندة أعمال الرئيس السيسي خاصة في ظل كون الدولة الفرنسية دولة مؤسسات سواء مجلس الشيوخ أو عمدة باريس وغيرها من المؤسسات فكل مؤسسة هنا قائمة بذاتها وبالتالي حرصت كل هذه المؤسسات على المشاركة في الزيارة وأن تبدي رأيها.





واكملت: "الملفات التي طرحت لاتخص فقط مصر والمنطقة لكن قضايا متماسة مع قضايا مهمة تتعلق بالعالم وبقاع كثيرة منه".





وحول ردود الافعال في الصحافة الفرنسية على زيارة الرئيس السيسي لباريس وقمة الايليزيه وردود افعال الاخوان على منصات التواصل الاجتماعي والهجوم الشرس على ماكرون، قالت "فابيولا ": الاجابة على الاخوان إتضحت اليوم وليس لهم تأثير على الراي العام الفرنسي.. ومن يتحدث من قبل الاخوان على السوشيال ميديا يتصور وكأنه عالم بكافة الامور.





ولفتت إلى أن فرنسا طول عمرها تحترم ملف حقوق الانسان، وتؤمن به لكنها تحترم خصوصية البلدان وتحرص على تطبيق مبادئها في حقوق الانسان على نفسها وتريد من الاخرين احترام قوانينها وقواعدها لكنها لاتمارس ذلك على الاخرين بحكم التحالفات والتقارب والعلاقة مع الاخرين ".



