وكيل "الشيوخ": نسعى لإعادة بناء الانسان المصرى

قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن المجلس توليفة رائعة، جديرة بالتحليل، فإمرأة قبطية من حزب ليس بالأغلبية فى مجلس الشيوخ، ولذلك أنا فخورة بهذا المقعد رفيع المستوى، فالرئيس السيسى مهد الطريق لهذه اللحظة، ولم أكن أجرؤ أن أتقدم لهذا المقعد، إلا حينما شعرت أن المناخ مناسب، وأشكر الرجال الذين ساهموا فى وصول المرأة إلى هذه المناصب، لأننا ناضلنا للحصول على المزيد من المكتسبات.





وأضافت "جرجس"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، على القاهرة والناس، دائما ما نقول أن المرأة هى النصف الآخر للمجتمع، ولكن للأسف كلها أمور لم تكن مطبقة على أرض الواقع، أو بمثابة المفهوم السقف الزجاجى، فهو سقف مفتوح نحو الانطلاق، ولكنها تصطدم بأنها لا تستطيع أن تخترق هذا الحاجز بسبب الثقافة الموروثة، بأنها لا تستطيع أن تنطلق، ولكن الرئيس كسر هذا السقف الزجاجى، وأعطاها حقها، وأؤمن أن المرأة تنجح، إذا أعطيت لها الفرصة، وهى لا تستطيع أن تقتحم هذا السقف الزجاجى، فهناك الوزيرات، والقاضية، والمحافظة، ووكيلة المجلس، وأيضا تمكين اقتصادى للمرأة.



