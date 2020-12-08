باحث تركي: أنقرة قلقة من العقوبات.. واتبعت لهجة تصالحية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:52 ص
علم تركيا
علم تركيا
أمنية فوزي
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قال طه عودة أوغلو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، إن تركيا تشعر بالقلق من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها بشأن سلوكها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا اتبعت الآن سياسة تصالحية وغيرت لهجتها في الحوار.

وأضاف أوغلو، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأيام الماضية، غيرت الدولة التركية سياستها تماما بشأن لغة الحوار، موضحا أن هناك مخاوف كبيرة تشعر بها أنقرة من قبل العقوبات القاسية التي سيتم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الباحث، أن أنقرة لم تقدم على أي خطوة جديدة في شرق المتوسط بعد التحذيرات المتتالية من قبل الاتحاد الأوروبي، والتلاحم الكبير من قبل فرنسا مع اليونان ضد الاستفزازات التركية، معتقدا أن الرد سيكون قاسيا حال أي استفزازات أخرى.

كما اعتقد الباحث في الشأن التركي، أنه حال فرض عقوبات قاسية على أنقرة، لن تصمت أنقرة وسيكون لها رد فعل، حيث من الممكن أن تعيد ترتيب الأوراق اللاجئين وهو ما يؤرق أوروبا، وهناك أكثر من ملف مرتبط بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي وليس الملف السياسي فقط فهناك الملفات الاقتصادية أيضا.

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تركيا بوابة الفجر الفجر العقوبات

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