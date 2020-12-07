مشاركة السيدات وكبار السن.. مشاهد من جولة الإعادة في انتخابات النواب



شهدت مراكز الاقتراع فى مختلف محافظات الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، إجراءات احترازية مكثفة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث خضعت اللجان الانتخابية للتطهير والتعقيم قبل بداية الانتخابات، وعلى مدار اليوم، بينما تم التشديد على الناخبين بضرورة ارتداء الكمامات، وتوزيع الكمامات مجانا على الناخبين، إلى جانب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى أثناء الوقوف فى الطوابير أمام اللجان الانتخابية، منعا لانتشار العدوى وانتقالها من شخص لآخر.



كما تم استخدام أجهزة قياس الحرارة فى الكشف على الناخبين، قبل دخولهم إلى لجانهم الانتخابية.



كبار السن فى مقدمة الناخبين:



وحرص عدد من كبار السن، على المشاركة فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، لاختيار مرشحيهم الذين سيمثلونهم تحت قبة البرلمان.



وقام رجال الأمن المكلفين بتأمين الانتخابات فى دمياط بتوفير كراسٍ متحركة، لنقل كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.



ففى لجنة مدرسة إبراهيم شرف الدين، قام أحد رجال الأمن بنقل سيدة مسنة على كرسى متحرك إلى داخل اللجنة للتصويت، ومساعدتها بعد الانتهاء فى الخروج من اللجنة.



كما تصدر كبار السن المشهد فى لجان محافظة القليوبية، حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم.



وفى محافظة الشرقية، اصطحب هشام أبو الليل، رئيس الوحدة المحلية بقهبونه، سيدة مسنة، إلى لجنة مدرسة قهبونه الابتدائية، للإدلاء بصوتها، وانتقل رئيس اللجنة إلى السيدة المسنة، لمساعدتها فى الإدلاء بصوتها.



كما خرج رئيس لجنة مدرسة صفط الحنا الابتدائية القديمة، بمركز أبو حماد، إلى أحد الناخبين من ذوى الإعاقة، لمساعدته فى الإدلاء بصوته.



وفى كفر الشيخ، حرص كبار السن على الإدلاء بصوتهم، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، كما حرص كبار السن على المشاركة فى العملية الانتخابية بشمال سيناء، التى شهدت لجانها إقبالا كثيفا من جانب الناخبين.



وفى العريش، حرصت الحاجة أمينة زايد، التى تبلغ من العمر 80 عاما، على المشاركة فى الانتخابات، حيث حضرت إلى لجنة أحمد عبد العزيز للإدلاء بصوتها، وتم نقلها على كرسى متحرك إلى داخل اللجنة.





حضور نسائى مكثف:



وأبدت السيدات حرصا على على المشاركة فى الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، وتوجهن إلى مراكز الاقتراع، وصناديق الانتخابات، للإدلاء بأصواتهن.



وبدت المشاركة الأبرز للسيدات فى محافظة دمياط، بعدما حرصن على التوجه إلى مقار اللجان للتصويت.



وفى محافظة القليوبية، حرصت السيدات على الوقوف فى طوابير أمام اللجان، من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.





أول مأذونة فى مصر تدلى بصوتها:



حرصت أمل سليمان، أول مأذونة فى مصر والوطن العربى، على الإدلاء بصوتها فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.



وتوجهت أمل سليمان إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدينة القنايات، برفقة زوجها، كما حرصت على اصطحاب ابنيها عبد الرحمن، ويحىى، اللذين حملا علم مصر.





تكوين المجلس:



ويتكون مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا، 284 بالنظام الفردى، و284 بنظام القوائم، على أن يتم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة، بواقع 142 مقعدا، ويعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء المجلس، بواقع 28 نائبا، من بينهم 7 مقاعد للمرأة، ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس 596 نائبا.

انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة، فى انتخابات مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الثانية، والتى تستمر حتى التاسعة من مساء غد الثلاثاء.وانتظمت عمليات التصويت فى مختلف اللجان الانتخابية، بجميع محافظات المرحلة الثانية، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين، والإدلاء بأصواتهم.إجراءات احترازية للوقاية من كورونا: