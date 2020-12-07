أبرزهم رانيا يوسف وتامر حسني وياسمين صبري والسقا.. نجوم تصدروا التريند في 2020

تامر حسني



حسن حسني



ياسمن صبري



رانيا يوسف



حسن شاكوش





حمو بيكا

اما مطرب المهرجانات حمو بيكا، تصدر تريند جوجل بعد اقتحامة لـ نقابة المهن الموسيقية، وتهديدة لـ الفنان هاني شاكر، والمرة الثانية بعد حفل زواجه.



احمد السقا

وتصدر الفنان احمد السقا تريند جوجل بعد تصريحة بـ وجود خلاف بينه وبين الفنان تامر حسني بسبب بعض النقاط الفنية في الاعمال التى جمعت بينهم.



محمود ياسين

وتصدر الفنان محمود يسين تريند جوجل بعد انتشار خبر وفاته، الشهر الماضي ونعى الفنانين والمؤسسات الفنية في مصر له.



عبلة كامل

وانتشرت اخبار الفترة الماضية تفيد بـ اصابة الفنانة عبلة كامل بسرطان، ولاكن لم ترد الفنانة عبلة كامل على الإشاعة من خلال النقابة او الصحافة، ولكن ردت من خلال احد المقربين لها بأنها في صحة جيدة.



عمرو دياب

جائت انباء تفيد بـ انفصال عمرو دياب عن زوجته دينا الشربيني، وتصدر التريند أكثر من مرة لهذا السبب، ولكن لم ياتي رد بشكل مباشر من عمرو دياب ودينا الشربيني.



محمد رمضان

أما محمد رمضان، تصدر التريند بسبب انتشار صور له برفقة عدد من الاسرائلين، وتحويله لـ التحقيق من جانب النقابة.







تصدر اسم عدد كبير من نجوم الوسط الفني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020، ويسرد لكم "الفجر الفني" أبرز أسماء الفنانين وسبب تصدرهم التريند..تصدر اسم الفنان تامر حسني، تريند بسبب خلافه مع زوجته بسمة بوسيل، بعدما قامت بنشر استوري عبر "انستجرام" وتصرح بانتهاء علاقتها بزوجها، وجارى انهاء أوراق الطلاق.وتصدر الفنان الراحل حسن حسني، تريند جوجل وذلك بعد وفاته، وبدأ الجمهور في البحث عن اعماله.وتصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند جوجل وذلك بعد عقد قرانها على رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، وارتدائها فستان بمالغ باهظة، وبعدها تصدرت التريند بعد استضافتها لـ سيدة القطار في منزلها.وتصدر الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل، اكثر من مرة ودائما بملابسها وتصريحاتها الملفته، وظهور نجلتها بمهرجان الجونة بـ فستان مثير.وتصدر حسن شاكوش تريند جوجل اكثر من مرة بعد طرح أعمال جديدة، وبالاخص بعد اعلان عن خطوبته وانتشار صور الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.