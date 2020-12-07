ملعب الفجر | تغطية خاصة للجولة السادسة والمُرتقبة في دورى أبطال أوروبا (فيديو)

تختتم بعد غدٍ الأربعاء، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.





وتقام غدًا الثلاثاء مباريات الدور الأول من مواجهات الجولة السادسة، والتي تتصدرها موقعة برشلونة الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي.





وحسمت 7 فرق تأهلها بشكل رسمي إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية الكبري، وهم:





(بايرن ميونخ حامل اللقيب، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، إشبيلية، بورتو، دورتموند)



