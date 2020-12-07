رامي جمال لـ"الفجر الفني": "زهقنا من قضايا البلطجة وقضية مرض البهاق كانت مهمة"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب النجم رامي جمال، عن سعادته بـ تكريمه من مهرجان "وشوشة" الأفضل لـ عام 2020 عن ألبومة الجديد.

وقال رامي جمال في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني":" سعيد جدا بتكريمي في المهرجان، ودي الحاجة الوحيدة الحلوة في 2020، وبشكر جمهوري اللى صوتوا ليا في الاستفتاء ويارب أكون دايما عند حسن ظنهم".


وأضاف "جمال" بأنه سعيد بمناقشة مرض البهاق في عمل فني، قائلاٌ:":" إحنا زهقنا من قضايا البلطجة والمخدرات في المسلسلات، ولازم نناقش قضايا جديدة بتهدد المجتمع فعلا، وبالأخص مع البنات لأن أنا كراجل مش مهمة أو مش هتأثر عليا أوي مثل البنات".

وأشار رامي جمال إلى أنه تلقي دعم من عدد كبير من الجمهور، قائلاَ:" الحمد لله ربنا وقف جنبي ناس ودعمتني جامد، لدرجة ان في شخص قالي أنا مسمعتش ليك أغاني قبل كدا ولكن بدعيلك ان ربنا يشفيك".

يذكر أن، رامي جمال، طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" وتضمن ١٤ أغنية وهي: " استغنيت، مش ملاحظ حاجة، فاهماني، بيهم كلهم، أنا لوحدي، مين غيرك في القلب، يا مراكبي، اللي مشيوا، مش دلوقت، سقف، ما غيرتش، خليكي، عيونك خطر، لي قلبك سلام".

وقدم جمال مؤخرًا حفل غنائي في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم، وكانت أولى حفلاته بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية ومنع التجمعات الجماهيرية بسبب كورونا.

قدم رامي أغنية "على حس حكايتنا"، للفنان إليسا في أحدث ألبوماتها"صاحبة رأي"، من كلماته وألحانه، وحصلت على عدد ماهدات ضخم وصل لأكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

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