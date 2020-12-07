معارض قطري يفضح "الجزيرة" بنشر تسريب جديد
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:59 م
وكالات
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نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيل جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتحدث رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير
عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال التسجيل الصوتي عن مشاركته
في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة ابقناة .
كما انتقد عمل قناة الجزيرة وضعف
إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في
إنشاء قناة انجليزية.
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