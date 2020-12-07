معارض قطري يفضح "الجزيرة" بنشر تسريب جديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:59 م
خالد الهيل
خالد الهيل
وكالات
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نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيل جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

 

وتحدث رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال التسجيل الصوتي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة ابقناة .

 

كما انتقد عمل قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية.

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