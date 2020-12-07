صفقة كبرى على رادار الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

علم "الفجر الرياضي" من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي ، أن التوجولي لابا كودجو مرشح للانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وقالت المصادر، أن مهاجم العين الإماراتي تم ترشيحه من أحد أعضاء لجنة التخطيط بعد تعثر المفاوضات مع صن داونز بشأن ضم سيرينو، بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.





وأضافت، أن أحد أعضاء اللجنة رشّح لابا كودجو لأنه مهاجم صريح والأهلي يحتاج لخدماته في الفترة المقبلة خاصة بعد تراجع مستوى مروان محسن، والاستغناء نهائيا عن السنغالي إليو بادجي.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعداد للدوري العام والسوبر الأفريقي، بعد أن حصل على راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الجيش والتي حسمها المارد الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.