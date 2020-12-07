محافظ بني سويف: تلقينا 119 ألف و782 طلب تصالح في مخالفات البناء

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 119 ألف و782طلبا، مشيرًا إلى إستمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجاري.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحليةباستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر الجاري، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الاكثر احتياجا، بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

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