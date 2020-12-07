أمطار يومية.. تعرف على توقعات الأرصاد الجوية طوال الأسبوع

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مع دخول فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، للاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، فضلا عن إتاحتها للأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بالظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من اليوم الإثنين، 7 ديسمبر، وحتى الأحد 13 ديسمبر، تستعرضه "الفجر"، فيما يلى من سطور:



يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".



- رياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى.



يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.



- أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد "كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا".



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



يوم الخميس 10 ديسمبر 2020:



- - أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الإسكندرية، ومطرح، والسلوم.



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، وسيوة".



يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من الإسكندرية، ومطروح، والسلوم.



- شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



يوم السبت 12 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى.



- شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم، وسيدى برانى، وسيوة.



يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى.



- شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد، وشمال الصعيد.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك التنبؤات يتم تحديثها بشكل يومى.