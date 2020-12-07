المصري يُعلن قائمة الفريق للموسم الجديد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 وذلك بعد إغلاق موسم الإنتقالات.


وجاءت قائمة المصري كاملةً على النحو التالي :

حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته
 
خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور
 
خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى
 
خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج

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