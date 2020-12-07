بابا الفاتيكان يزور العراق مارس المقبل

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أعلن الفاتيكان، اليوم (الاثنين)، ان البابا فرنسيس سيقوم بأول زيارة على الإطلاق لبابا إلى العراق بين الخامس والثامن من مارس (آذار) المقبل، وهي أول رحلة خارجية للبابا فرنسيس منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19» في إيطاليا، وستشمل زيارته خمسة مواقع منها بغداد وأربيل والموصل.



وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس من العام 2021.



وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه " لمن دواعي سرورنا الإعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام ٢٠٢١"، مشيرا إلى أن " زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والانبياء، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخيًا، ودعمًا لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".



واضاف، أن "الزيارة تعبر عن رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش ".