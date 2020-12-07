عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو على عودة واحد من نجوم القلعة البيضاء لقيادة الفريق ضد المقاولون العرب.


ومن المُنتظر أن يلاقي المارد الأبيض فريق ذئاب الجبل يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.


وستشهد قائمة الزمالك عودة محمود حمدي الونش  وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به قبل مباراة فريقه أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

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