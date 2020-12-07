قصف تركي يتسبب في انفجار عربة تابعة للجيش السوري شمالي الحسكة

تسبب قصف تركي استهدف تل حرمل في ريف منطقة أبو راسين، شمالي محافظة الحسكة، في انفجار عربة bmb تابعة للجيش السوري ليلة أمس الأحد.

وفي وقت سابق، قصفت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، منطقة أبو راسين شمال الحسكة شرقي سوريا.

وذكرت مصادر سورية، أن "القصف استهدف المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية دادا عبدال في محيط بلدة أبو راسين".