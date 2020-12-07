أحمد حاتم يهنئ محمود حميدة بيوم ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا برنس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شارك الفنان الشاب أحمد حاتم، جمهوره بـ مجموعة من الصور الجديدة التي تجمعه بالفنان محمود حميدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق "حاتم" على الصور، قائلا: "و لا كل مين حط اللاوندي عالقلقشندي ينفع افندي في الفلاحين ولا كل مين كسر سنونه وعمل لي نونه يصدق جنونه ويرجع جنين كل سنة وانت طيب يا برنس 🤝".



والجدير بالذكر يصادف اليوم ميلاد الفنان العظيم محمود حميده، وهو عيد ميلاده ال 67، وهو أحد أبرز معالم الفن بمصر بأدواره في السينما والتليفزيون.



يذكر أن اخر اعمال محمود حميده فيلم"الغسالة"، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش". 



"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود حميدة الفنان محمود حميدة احمد حاتم أحمد حاتم

أخبار تهمك

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعتين

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان: مرحلة انتقالية6 شهور لاسئناف أعمال البناء

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 20 ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد في "الغسالة"

أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"

أحمد حاتم عن هنا الزاهد.. "أشطر واحده"

محمود حميدة يشارك جمهوره بصورة من كواليس "الغسالة"

هنا الزاهد تشوق جمهورها لفيلمها الجديد "الغسالة"

بصورة من الكواليس.. أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم "الغسالة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر