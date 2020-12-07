رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل مدير وكالة "كويكا" الكورية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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استقبل الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية صباح اليوم السيد أوه يون كيوم MR. OH Yeon Keum المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لبحث التنسيق المشترك لتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة دوريا الجنوبية لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

وقدمت دولة كوريا الجنوبية قدمت دعما فنيًا يشمل تزويد المعامل الدراسية الجديدة بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالاضافة لتدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الأستخدام الأمثل لهذه المعدات والأجهزة للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه.

جدير بالذكر ان التدريب تم على يد خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" وتمثل هذه المعامل نقلة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.

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