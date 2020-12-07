فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، سجل قطاع غزة أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 405 حالات.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن هناك 76 مريضا من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في غرف العناية المكثفة منهم "18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت اليوم الاستمرار في فرض الإغلاق التام على بعض المحافظات والإغلاق الجزئي على أخرى.