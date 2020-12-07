الجنايني : كنا على حق في قرار عودة الدوري

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:15 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
ريهام عبد المحسن
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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري أن اللجنة الخماسية كانت على حق في قرار عودة الدوري وذلك عقب نجاح الموسم الرياضي في مصر بعد انتهاء بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأهلي المصري من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك ومن المقرر أن يواجه نهضة بركان المغربي خلال شهر ديسمبر الحالي على لقب السوبر الإفريقي.

وقال الجنايني في تصريحات نقلتها إذاعة أون سبورت: "كنا على حق في قرار عودة الدوري بدليل المستوى الفني الرائع الذي ظهرت به الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية".

وأضاف:"نتائج المنتخب الأول أيضًا كانت مميزة، حيث حصلنا على 6 نقاط من مباراتي توجو كما تمكن المنتخب الأولمبي من تحقيق الفوز على البرازيل".

وتابع:"سوف نعلن عن مواعيد المباريات والملاعب وموعد لقاء السوبر المحلي خلال الساعات القليلة المقبلة والحديث عن مد فترة القيد غير صحيح".

وأردف قائلاً:"مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي ستقام في مصر وتحديدا على ملعب برج العرب أو في ملعب السلام".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً:"لن يرحل أحد من اللجنة الخماسية، حيث أنه هناك تفاهم وتناغم بين الجميع".

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