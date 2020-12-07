تخمة المعروض تدفع إعمار العقارية لوقف عمليات البناء الجديدة

اقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، إن إعمار أوقفت أعمال البناء الجديدة بعد أن أدى التوسع في التشييد على مدى السنوات الماضية إلى تخمة معروض.

تعرضت سوق العقارات في دبي، حيث فاق العرض الطلب معظم العشر سنوات الأخيرة، لضغوط إضافية هذا العام من أزمة فيروس كورونا.

وقال العبار في مؤتمر بدبي "نحن كمجموعة أوقفنا العرض،" مضيفا أن الطلب يتحسن لكن السوق مازالت تعاني من فائض في المعروض.

لم يتضح حتى الآن متى أوقفت إعمار، التي من مساهميها الرئيسيين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أعمال البناء الجديدة. وكانت مصادر أبلغت رويترز في أبريل نيسان أن إعمار أوقفت العمل في مشروعات جديدة كبرى.

ولم يذكر العبار متى ستستأنف الشركة مشاريع البناء.

أقامت إعمار بعضا من أشهر أحياء دبي، فضلا عن مشاريع كبرى مثل برج خليفة، أطول برج في العالم.