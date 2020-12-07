بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الدولي الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي بشرى سارة وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها فريقه ضد نادي برشلونة لحساب مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال اوروبا.


وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، عاد للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، ليؤكد جاهزيته لمواجهة برشلونة.


وكان بوفون قد غاب عن المباريات الأخيرة للبيانكونيري، بعدما عانى من إصابة في الوقت الذي شهدت فيه تدريبات اليوفي أيضاً إستمرار غياب الثنائي المصاب كيليني وميريح ديميرال.

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