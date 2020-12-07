عبد الحفيظ: وليد سليمان خضع لمسحة كورونا.. والنتيجة تظهر مساء اليوم

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أجرى مسحة طبية اليوم الاثنين للكشف عن أخر تطوارت إصابته بفيروس كورونا.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأحمر ستظهر مساء اليوم ونتمنى أن تكون سلبية.





وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن حالة وليد سليمان تحسنت كثيرًا وإن شاء الله تتحول المسحة إلى سلبية.





وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تغيب عن المشاركة مع الفريق الأحمر في أخر 3 مباريات.







