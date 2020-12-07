رئيس مجلس النواب الليبي: تفاجأت بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في المغرب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:00 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
Advertisements

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه تفاجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية.

 

وقد عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في بنغازي بحضور رئيسه عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي.

 

وأوضح المجلس في بيان أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

 

يشار إلى أن مدينة غدامس الليبية، تستضيف حاليا، أعضاء في مجلس النواب ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي جلسة البرلمان المغرب

أخبار تهمك

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة ليوفنتوس قبل موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات كومان قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن طلبات إنبي للموافقة على رحيل أسامة جلال

منذ ساعة و 27 دقيقة

كشف أسباب تقدم عبدالحليم علي بالاعتذار عن البقاء في الزمالك

منذ أقل من ساعة

مترجم موسيماني: بيتسو يتفوق على كارتيرون وفايلر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

فشل المحادثات الليبية في القاهرة

مجلس النواب الليبي يعقد أول جلسة رسمية غدا في بنغازي

خادم الحرمين يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي آفاق التعاون بين البلدين

خبير: جماعة الإخوان تسعى لإفشال الحوار السياسي الليبي

رئاسة مجلس النواب الليبي تدعو الأعضاء كافة إلى حضور جلسة رسمية

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة في بنغازي بحضور رئيسه عقيلة صالح

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

السيسي يحرج صحفي فرنسي: "معندناش حاجة نخاف منها" (فيديو)

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر