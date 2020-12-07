رئيس مجلس النواب الليبي: تفاجأت بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في المغرب

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه تفاجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية.

وقد عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في بنغازي بحضور رئيسه عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي.

وأوضح المجلس في بيان أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

يشار إلى أن مدينة غدامس الليبية، تستضيف حاليا، أعضاء في مجلس النواب ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي.