حمو بيكا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مسلسله "ملوخية بالتريند"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب مطرب المهرجان حمو بيكا، عن سعادته بتكريمة من مهرجان "وشوشة" بأفضل مطرب مهرجانات، لعام 2020.
وقال حمو بيكا في تصريخ خاص لـ"الفجر الفني"، بأنه يستعد لـ تصوير فيلم جديد من بطولته والفنان عمر كمال، ومن المقرر بدأ التصوير بعد الانتهاء من مسلسلهم الجديد.


وأضاف "بيكا" بأنه انتهى من تصوير 20 حلقة من مسلسلة الجديد "ملوخية بالتريند" ومن المقرر طرحة على اليويتوب خلال الفترة المقبلة.

وأشار مطرب المهرجانات بانه يجهز عدد كبير من الحفلات خلال الفترة المقبلة بمناسبة عيد رأس السنة، بجانب تحضيراته لـ أغاني جديدة مع عمر كمال.


في سيلق منفصل، قال المطرب الشعبي حمو بيكا، إن الأرقام المعلن حول أرباحه من اليوتيوب مبالغ فيها، موضحا أنه كان يحصل على 9 آلاف دولار في بداية مشواره من اليوتيوب، والآن انخفضت إلى ألفي دولار فقط، في ظل التزاحم الكبير من المطربين والفيديوهات.

وتابع حديثه في حوار مع الاعلامية ريهام سعيد عبر شاشة "النهار"، "أنا راجل محبوس بسبب الشهرة، ولا يمكنني الذهاب والخروج كثيرا، ودايما بحب ادلع نفسي".

وعن أزمته مع هاني مهنا، قال: "هاني مهنا، قلل منى وهاجمنى، ولو هو متعلم كويس مكنش عمل كدا، وذهبت لأجامل هنادي مهنا، فهي الوحيدة التى أعادت حقنا، وذهبت للغناء بلا مقابل وحبا فيها".

وظهرت والدة حمو بيكا خلال الحلقة، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، مطالبة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بالتنازل لعدم دخول نجلها الحبس، وقالت: "أنا لو عليّا أخد السنتين أنا وابني لأ.. حمو مدخلش سجون ولا أقسام قبل كده".

أضافت: "ابني لسه عريس ولسه متجوز، ده ربنا بيسامح العبد مش هيسامح؟ هيقول إيه تاني أكتر من أنه اتأسف أكتر من مرة؟ إحنا والله طول عمرنا بنحب أستاذ هاني شاكر".
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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