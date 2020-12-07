مترجم موسيماني: بيتسو يتفوق على كارتيرون وفايلر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:12 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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كشف عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفارق بين أخر 3 مدربين تولوا تدريب الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وقال محب عبر قناة النادي الأهلي :"إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي كان يتميز بالناحية النفسية ويركز عليها جيدًا مع اللاعبين".

وأضاف :"على الرغم من أن كارتيرون كان يتميز بالناحية النفسية وتجهيز اللاعبين بشكل جيد لكنه لم يكن عال في المستوى الفني".

وتابع :"أبرز ما كان يميز السويسري رينيه فايلر بأن مدرب عال جدا في الناحية الفنية لكنه لا يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين".

وواصل :"لو تعرض أي لاعب لأي مشكلة أو تراجع مستواه كان فايلر لا جيد التعامل معه وكان هذا الأمر يسبب له مشكلة مع اللاعبين في بعض الأحيان".

وأشار :"أما عن بيتسو موسيماني فهو مدرب يملك الفنيات والنفسيات ويجيد التعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد للغاية".

واختتم :"في أول اجتماع كان موسيماني يعلم جيدًا الفريق ويعرف أسماء ومراكز اللاعبين وهذا الأمر ساعده كثيرًا".

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