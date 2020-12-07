



Link الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة مع بداية صرفها اليوم 6-12-2020 من موقع وزارة القوى العاملة





نستعرض معكم الان الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة مع بداية صرفها اليوم 6-12-2020 من موقع وزارة القوى العاملة الذي يحتل أعلى معدل بحث على جوجل حالياً من الفئات المستفيدة من هذا الدعم فى دعم مقدم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف معالي وزير القوي العاملة، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم بالخطوات طرق الكشف و الاستعلام عن مستحقات تلك المنحة الكترونياً.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

كشفت وزارة المالية ووزارة القوي العاملة على أن مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة ستكون موجودة فى حسابات المواطنين بدءً من صباح هذا اليوم الأحد الموافق السادس من شهر نوفمبر.





وذلك عقب ما بدأت وزارة القوى العاملة بالتواصل مع مستفيدين المنحة من خلال خدمة المسجات النصية على أرقام هواتفهم وذلك عقب دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح فى افتتاح أحد المشاريع القومية على بدء أعمال صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة من جديد لثلاث دفعات اى سيكون المبلغ المستحق لكل مستفيد 1500 جنيه باقساط شهرية على غرار ثلاثة اشهر، على ان يبدأ إعداد تقدر بالملايين بالساعات الحالية البحث على موقع القوي العاملة للاجراء استعلام إلكتروني عن مستحقات تلك المنحة فور إدخال رقم بطاقة القومي فى الخانات المخصصة لها.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تكون خطوات معرفة المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة الموجود داخل الرابط التالي ( اضغط هنا ) وإتمام الاستعلام عن مستحقات المواطنين في تلك المنحة بادخال رقم هاتف المستفاد والرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة للاستعلام لتظهر أمامك جميع المعلومات المطروحة حول مستحقاتكم فور النقر على ايقونة استعلام.





بدات اعداد تقدر بالملايين بالبحث عن مستحقات المنحة الطارئة من خلال الولوج علي موقع وزارة القوي العاملة واجراء استعلام الكتروني عن قيمة تلك المستحقات بادخال الرقم القومي، ذلك مع بدء وزارة القوي العاملة ارسال المسجات النصية لمن هم انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة للصرف



