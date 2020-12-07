بيورن كويبرس حكماً لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.









ومن المُنتظر أن يعاون كويبرس في هذه المباراة ساندر فان روكي كمساعد حكم أول وإرفين زينسترا كمساعد حكم ثاني في الوقت الذي يمتلك فيه الهولندي خبرة كبيرة في المحافل الدولية.









وتعتبر مواجهة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ مصيرية فيما يخص حسابات التأهل والترشح للدور القادم من عمر مسابقة دوري ابطال اوروبا.



