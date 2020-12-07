تعليم بني سويف تحتفل بتنصيب اتحادات طلاب الإعدادي والثانوي

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شهدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب للمرحلتين الاعدادية والثانوية بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوبة وهلال عبد الدايم نائب رئيس مجلس امناء المديرية ومحمد عبدالعظيم عدنان موجه عام التربية الاجتماعية وعزة إبراهيم مستوى موجه عام اتحاد الطلاب ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية.



وأكدت سهام يوسف وكيل الوزارة خلال الاحتفالية بأن الاتحادات الطلابية هي القناة التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية ويعبر من خلالها عن ارائهم ومشاكلهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الإنتماء والولاء لهذا الوطن وتعزيز قيم المواطنة وأسس الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في جو ملائم تسود فيه حرية التعبير والتسامح والشعور بالمسئولية والإلتزام بقيم المجتمع وحقوق الإنسان.



وأوضحت وكيل الوزارة بأن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية من أجل العبور إلى أفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الذين سيحققون النهضة لبلدنا مصر، مشيرة إلى أنها تنتظر من هذا المجلس نشاطا متميزا هذا العام لتحقيق آمالهم وطموحات زملائهم.



وأشار الدكتور عربي أبو زيد وكيل المديرية بأن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية وتقدم كل أشكال الدعم التي تضمن أداءها لدورها الفعال على الوجه الأكمل فهي أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب مما يساعد الطلاب على التصرف السليم في مختلف المواقف والتميز في الأداء وتأصيل القيم الأخلاقية.



من ناحية أخرى أسفرت إنتخابات اتحاد الطلاب للمرحلة الإعدادية عن فوز الطالب يوسف أحمد ربيع بمنصب الأمين والطالبة حبيبة حسين فتحي الأمين المساعد وعضوية كل من جومانا سيد كمال مقرر اللجنة الدينية والثقافية ونورا خالد عبدالله مقرر اللجنة الاجتماعية وآية ابوالخير فتحي مقرر اللجنة الرياضية وميار محمد محمود مقرر اللجنة الفنية وحسام حمدي عبدالفتاح مقرر اللجنة العلمية



كما أسفرت الإنتخابات عن تشكيل مجلس إتحاد طلاب للمرحلة الثانوية من الطالب زياد أحمد ربيع "أمين اتحاد طلاب المديرية" ومريم عبد المنعم أحمد حسن ( أمين مساعد ) وعضوية حازم طارق مصطفى مقرر اللجنة الدينية والثقافية ومصطفى صفوت فتحي مقرر اللجنة الفنية وعبد الحميد صالح سيد مقرر اللجنة الاجتماعية وعلاء الدين محمد مصطفى مقرر اللجنة الرياضية ونورهان محمد حسن مقرر اللجنة العلمية

