رئيس جامعة بني سويف يشدد على الالتزام بإجراءات كورونا في المحاضرات والدورات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، أولى محاضرات ودورات اليوم الواحد، بحضور عدد كبير من طلاب مختلف كليات الجامعة، حيث كانت المحاضرة الأولى بعنوان "مقارنة تحليلية للوضع الاقتصادي خلال أزمة كورونا الراهنة ومقارنته بالفترات السابقة" والتي ألقاها الدكتور محمد نور البصراتي، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد ثم أعقبها ندوة "التنمية البشرية وبناء الشخصية القيادية والمهارات الإدارية" والتي ألقاها الدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة والمنسق العام لطلاب من أجل مصر.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الطالب لابد أن يكون مدركًا لكافة جوانب المجتمع بما فيها الإقتصادي والإداري وغيرها ما يساهم في تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة إقامة تلك الدورات المكثفة في صورة محاضرات في مجالات متنوعة منها القانون، الاقتصاد، التنمية البشرية، الآثار، وغيرها من المحاضرات والدورات تعقد وتقدم بشكل مجاني لجميع الطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى وعلي مدار ثمانية أيام مع مراعاة التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس الجامعة على وجود شهادات معتمدة لكل من حضر هذه الدورات، وأنه سيتم عمل استبيان للوقوف على مدى الاستفادة التي حققها الطلاب وأن المحاضرة التي ستحظى بنسبة إقبال سوف يتم تكرارها.

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