رئيس جامعة بني سويف: تدريب 316 موظفًا بمركز تنمية الموارد البشرية

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استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، ملف الدورات التدريبية التي تم إنجازها، ووجه بضرورة زيادة عدد الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والمستشار المالي والقانوني والدكتور جمال عبد المطلب، مدير المركز وأمين عام الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز استطاع إنجاز 10 دورات تدريبية لـ316 موظف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، مشيرًا الى تنوع الدورات التدريبية التي تم إنجازها لتشمل مجالات فن الاتصال، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى التدريب في مجالي الشئون المالية والقانونية.

