مقتل 6 يشتبه بأنهم من أنصار رجل دين في اشتباك بإندونيسيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:16 م
الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
وكالات
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قتل ستة أشخاص يعتقد بأنهم من أنصار رجل الدين الإندونيسي رزيق شهاب، في اشتباك مع قوات الأمن اليوم الاثنين.

 

وفي تصريحات صحفية، قال قائد شرطة جاكرتا فضيل عمران، إن الاشتباك وقع بعد منتصف الليل مباشرة على طريق سريع عندما تعرضت سيارة للشرطة لهجوم خلال ملاحقة سيارة يعتقد أنها تقل مؤيدين لرجل الدين، مما أدى إلى نشوب تبادل لإطلاق النار.

 

وتحقق الشرطة، مع رجل الدين المثير للجدل بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية خلال جائحة فيروس كورونا بعد التجمعات الكبيرة للاحتفال بعودته إلى البلاد الشهر الماضي من السعودية حيث كان يقيم.

 

ويذكر أن رجل الدين شهاب، يتزعم الجبهة الدفاعية الإسلامية وهي جماعة محافظة أصبح لها نفوذ سياسي في السنوات الماضية. وترك شهاب إندونيسيا بعد أن واجه اتهامات بالإباحية وإهانة أيدولوجية الدولة.

 

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الشرطة الاندونيسية اعتقال 6 اشخاص اشتباك

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