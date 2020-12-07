تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر التابع لشركة بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال الرابط الرسمي 2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:15 م
تسجيل قراءة عداد الغاز
تسجيل قراءة عداد الغاز
Advertisements

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر التابع لشركة بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال الرابط الرسمي 2020

خلال الفترة الأخيرة يقوم عدد كبير من الأشخاص بسداد الفواتير بطريقه إلكترونية، لذلك حتى يتمكن من تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020 يجب التواصل عبر موقع شركة بتروتريد الشركة الخاصة بدفع فواتير الغاز الطبيعي لجميع المنازل، ويتم كتابة تسجيل القراءة الشهر الحالي ديسمبر وإرسالها عبر الموقع للحفاظ على الصحة المواطنين.

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020
حتى يتمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020 لابد من القيام بمجموعة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني بتروتريد، وهي عبارة عن التالي:

- تسجيل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد الخاص بدفع فواتير الغاز الطبيعي للمنازل (اضغط هنا).
- يتم اختيار تسجيل القراءة من الصفحة الرئيسية.
- الخطوة التالية يجب تحديد المحافظة التابع لها المنزل كذلك تحديد المنطقة.
- يتم تسجيل مجموعة من البيانات عبارة عن رقم العمارة ورقم الشقة.
- يتطلب إدخال قراءة العداد لهذا الشهر داخل المربع الأسود.
- يتم الضغط على تسجيل القراءة.
- وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد البيانات.

طرق سداد فواتير الغاز الطبيعي المنزلي
قدمت شركة بتروتريد طرق كثيرة ومتنوعة لدفع فواتير الغاز الطبيعي المنزلي بشكل إلكتروني، حيث يمكن السداد عبر الموقع أو ماكينات الفوري المتواجدة في أي مكان، كما يمكن الدفع بواسطة إرسال رسالة نصية برقم الموبايل، ويمكن للمواطن اختيار الطريقة المناسبة له حتى يتمكن من سداد فواتير الغاز، والحفاظ على صحة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر التابع لشركة بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال الرابط الرسمي 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة بتروتريد للغاز الطبيعي سداد فواتير عداد الغاز تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020 تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فاتورة الغاز شهر مايو 2019 | عبر موقع شركة بتروتريد | الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي 2020| خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز petrotrade.com

موقع ادخال قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد.. تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

10 طرق لـ ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد petrotrade| كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى

شركة بتروتريد وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2020 من خلال رابط موقع الشركة الالكتروني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر