



تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر التابع لشركة بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال الرابط الرسمي 2020





خلال الفترة الأخيرة يقوم عدد كبير من الأشخاص بسداد الفواتير بطريقه إلكترونية، لذلك حتى يتمكن من تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020 يجب التواصل عبر موقع شركة بتروتريد الشركة الخاصة بدفع فواتير الغاز الطبيعي لجميع المنازل، ويتم كتابة تسجيل القراءة الشهر الحالي ديسمبر وإرسالها عبر الموقع للحفاظ على الصحة المواطنين.





تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020

حتى يتمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر 2020 لابد من القيام بمجموعة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني بتروتريد، وهي عبارة عن التالي:





- تسجيل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد الخاص بدفع فواتير الغاز الطبيعي للمنازل ( اضغط هنا ).

- يتم اختيار تسجيل القراءة من الصفحة الرئيسية.

- الخطوة التالية يجب تحديد المحافظة التابع لها المنزل كذلك تحديد المنطقة.

- يتم تسجيل مجموعة من البيانات عبارة عن رقم العمارة ورقم الشقة.

- يتطلب إدخال قراءة العداد لهذا الشهر داخل المربع الأسود.

- يتم الضغط على تسجيل القراءة.

- وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد البيانات.





طرق سداد فواتير الغاز الطبيعي المنزلي

قدمت شركة بتروتريد طرق كثيرة ومتنوعة لدفع فواتير الغاز الطبيعي المنزلي بشكل إلكتروني، حيث يمكن السداد عبر الموقع أو ماكينات الفوري المتواجدة في أي مكان، كما يمكن الدفع بواسطة إرسال رسالة نصية برقم الموبايل، ويمكن للمواطن اختيار الطريقة المناسبة له حتى يتمكن من سداد فواتير الغاز، والحفاظ على صحة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



