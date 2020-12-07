قتلى وجرحى جراء أعمال شغب في سجن بالإكوادور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في الإكوادور، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة سبعة آخرون خلال أعمال شغب بسجن في مقاطعة إسميرالداس، في شمال الإكوادور.

 

واندلعت أعمال الشغب في المؤسسة الإصلاحية، بين عناصر مجموعتين إجراميتين تتنافسان على مناطق النفوذ، وفقًا لوكالة Prensa Latina.

 

وقالت السلطات، إنه تم استدعاء عناصر قوات خاصة من الشرطة، لفرض النظام والانضباط من جديد في السجن.

 

وقد أكدت إدارة السجن، عدم ظهور أية محاولات للهرب أثناء أعمال الشغب.

 

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