الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
محمد بسام
محمد بسام
عبد القادر عرابي
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أجلت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مسألة ضم حارس جديد للقلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الأهلي كان يأمل في ضم الحارس الدولي محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش والمنتخب الوطني الأول.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بالإضافة للجنة التخطيط، حددت بسام للانضمام للقلعة الحمراء، بعد رحيل الحارس شريف إكرامي إلى نادي بيراميدز.

وشدد، أن مسؤولي طلائع الجيش، رفضوا بكل قوة، بيع الحارس للنادي الأهلي، حيث يعد أحد أهم ركائز الفريق.

وتألق اللاعب بشكل لافت، في لقاء النهائي بين الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر، والذي انتهى بركلات الترجيح للنادي الأهلي، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعتمد الأهلى على محمد الشناوى فى التشيكل الأساسى بينما يشارك على لطفى ومصطفى شوبير على فترات.

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