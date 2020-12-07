تونس تمدد حظر التجول من 7 إلى 30 ديسمبر لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات التونسية، تمديد حظر التجول من 7 إلى 30 ديسمبر، لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وأغلقت تونس اقتصادها بالكامل في مارس الماضي كما أغلقت حدودها، الأمر الذي حد من تفشي الفيروس في بضع مئات من حالات الإصابة المؤكدة، لكنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة الشهر الماضي. ولم تخصص الدولة سوى 200 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة لمرضى كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

 

وأعلن إلياس الفخفاخ، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكذلك عبير موسي زعيمة أحد الأحزاب السياسية.

 

وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 21 في المئة في الربع الثاني من العام حيث ارتفعت البطالة 3 نقاط إلى 18 في المئة مع توقعات بتجاوزها 20 في المئة بنهاية العام. وتقول الحكومة إن الأزمة كلفتها ستة مليارات دينار تونسي (2.2 مليار دولار) حتى الآن.

 

 

 

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