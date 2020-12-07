الأهلي يطعن رينيه فايلر

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي أن اللاعبين الذين رحلوا عن المارد الأحمر سيحصلون على مكافأة الدوري كما سيحصل عليها السويسري رينيه فايلر ولكنه لن يحصل على مكافأة التتويج بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات نقلتها إذاعة أون سبورت: "تعرضنا لظروف صعبة ولكن الجميع تعاون كما اتخذ جهاز كرة القدم العديد من القرارات الصائبة مثل التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الرغم من توقع الجميع اتجاه الأهلي التعاقد مع مدير فني من أوروبا".

وأضاف:"عودة واستئناف بطولة الدوري في الفترة الماضية ساعدت اللاعبين على الوصول لفورمة فنية وبدنية مميزة وسيكون هدفنا الفترة المقبلة تحقيق الخماسية من خلال حصد السوبر المحلي والسوبر الأفريقي".

وتابع:"نسعى لتجهيز مكافآت اللاعبين في الوقت الحالي كما سيحصل اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق على مستحقاتهم ومكافآتهم بعد مشاركتهم في الفترة الماضية. ونفس الأمر ينطبق على السويسري رينيه فايلر، حيث نسعى لتجهيز مكافأة الدوري له وبالمناسبة هو لن يحصل على مكافأة التتويج بدوري أبطال أفريقيا أو كأس مصر".





واختتم الدرندلي تصريحاته قائلاً:"موقف السنغالي أليو بادجي لم يتحدد فيما يخص الجوانب المادية حتى هذه اللحظة كما أن خزينة النادي جاهزة لتمويل أي صفقة مقبلة للفريق".