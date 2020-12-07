عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
سيرينو
سيرينو
ريهام عبد المحسن
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حدد مسئولو الأهلي اسم لابا كودجو نجم هجوم العين الإماراتي بديلاً للأوروجوياني جاستون سيرينو نجم ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وذلك في حالة فشله في التعاقد مع النجم الأوروجوياني قبل غلق فترة القيد في 6 ديسمبر الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن التوجولي لابا كودجو دخل دائرة اهتمامات الأهلي من أجل تدعيم خط الهجوم في حال فشل التعاقد مع جاستون سيرينو.

ويعتبر جاستون سيرينو هو الخيار الأول لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لكن الصفقة قد تفشل بسبب مبالغة ناديه الجنوب أفريقي في طلباته المادية، حيث يطلب الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار من أجل التخلي عنه.

وعلى الرغم من اهتمام مسئولو الأهلي بلابا كودجو لتعويض صفقة جاستون سيرينو إلا أن مسئولي القلعة الحمراء لن يدفعوا أكثر من 3 ملايين دولار من أجل التعاقد معه وهو أقل 2 مليون دولار عن المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه ناديه العين الإماراتي.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مؤخرًا عن رغبته في التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي لتدعيم صفوف الفريق.

وألمحت تقارير صحفية أن انضمام سيرينو أو لابا كودجو إلى صفوف الأهلي سوف يكون على حساب الأنجولي جيرالدو الذي ينوي مسئولو القلعة الحمراء فسخ عقده من أجل قيد سيرينو أو كودجو أو لاعب أجنبي آخر بقائمة الفريق من أجل الموسم المقبل.

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