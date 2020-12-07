واين روني يرفض العنصرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
روني
روني
وكالات
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تمسك واين روني المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا والمدرب المؤقت لنادي ديربي كاونتي حاليا بـ"عدم التسامح" مع السلوك العنصري في الملاعب.

وفاز ديربي كاونتي على ميلوال بهدف دون رد أمس السبت في دوري البطولة الإنجليزية لكن الجماهير كانت محور حديث وسائل الإعلام بعد أن أطلقت هتافات استهجان عقب قيام اللاعبين بالانحناء على ركبة واحدة قبل المباراة كاحتجاج مناهض للعنصرية.

ومنذ استئناف منافسات كرة القدم في يونيو الماضي عقب توقفها لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، تشهد المباريات عادة قبل بدايتها، انحناء اللاعبين على ركبة واحدة كاحتجاج مناهض للعنصرية.

وأقدم جميع اللاعبين والمسؤولين على هذه الخطوة لمساندة حملة "حياة السود مهمة" عقب مقتل الأمريكي جورج فلويد صاحب البشرة السمراء، على يد رجال شرطة.

وعادت الجماهير للملاعب بداية من أمس السبت بحد أقصى ألفي مشجع في المباراة الواحدة، للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وأكد روني أن إطلاق هتافات الاستهجان خلال انحناء اللاعبين على ركبة واحدة "مخيب للآمال ومزعج".

وكتب روني عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بالنيابة عن نادي ديربي كاونتي لكرة القدم، أريد أن يكون الأمر واضحاً لكل شخص مرتبط بالنادي، أننا نمثل كل قطاعات مجتمعنا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الميول الجنسية، من المهم ألا نتسامح أو نقبل تصرفات القلة الطائشة".

من جانبه، أعرب نادي ميلوال عن شعوره بـ"الفزع والحزن" لتصرفات الجماهير.

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واين روني ديربي كاونتي العنصرية الدوري الانجليزي

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